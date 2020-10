당근마켓 이번엔 '장애인 팝니다' 논란…"난 촉법 소년이라 콩밥 안먹어"

[아시아경제 최은영 기자] 중고물품 거래 플랫폼 '당근마켓'에 장애인을 판매하겠다는 게시글이 올라왔다. 게시자는 철없는 중학생으로 알려졌다.

30일 오후 4시 50분경 당근마켓에는 '장애인 팝니다'라는 글이 올라왔다. 글은 전북 군산시 임피면 주소로 게시되었으며 '무료'라는 내용과 함께 한 청소년의 사진이 첨부됐다.

게시글과 첨부된 사진에서는 "내 친구 얼굴임 ㅋㅋㅋ"라고 답한 것으로 알려졌다.

이를 발견한 당근마켓 이용자 A 씨가 판매자에게 채팅을 걸어 "어디서 할 짓이 없어서. 진짜 한심하다"라고 질책하자 되려 저급한 욕설이 돌아왔다.

A 씨는 "콩밥을 먹어봐야 정신을 차릴 것"이라고 꾸짖자 "촉법(소년)이라서 콩밥 못 먹는다"라고 맞받아쳤다며 전했다.

A 씨는 현재 해당 글 게시자의 행동을 문제 삼아 당근마켓 측에 신고한 상태이다. A씨는 "글을 보고 황당했는데 이야기를 더 나눠보니 더 어이가 없었다"라며 "어린 친구가 장난으로 당근마켓에 올린 것 같은데 좀 혼나야 할 것 같다. 당근마켓 측이 모니터링을 강화해서 이런 글들을 걸러냈으면 좋겠다"라고 주장했다.

이에 당근마켓 관계자는 "불쾌한 글을 본 것 같아 죄송하다"라며 "해당 글은 즉시 삭제 처리됐다. 너른 양해 부탁한다. 모니터링을 강화해 이런 글들이 게시되지 않도록 더 노력하겠다"라고 밝혔다.

앞서 지난 16일 당근마켓에는 20대 산모가 '아이 입양합니다. 36주 되어있어요'라는 제목의 게시글을 올려 논란이 된 바 있다.

또한, 지난 27일에는 '아이 팔아요'라는 제목의 게시글과 함께 희망 판매 금액 300만 원을 제시해 비난이 일었다. 경찰 수사 결과 작성자는 10대 고등학생으로 중학생 동생의 얼굴을 첨부해 장난삼아 게시글을 올린 것으로 드러났다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr