美 코로나 신규 환자 사상최대 8.8만명‥누적 9백만명

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 지난 29일 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 8만8500명을 기록했다고 존스홉킨스대학교가 30일(현지시간) 집계했다.

미국의 코로나19 신규 확진자는 지난 24일 8만3000여명에 달해 사상 최대 기록을 세운지 일주일 만에 또다시 신기록을 세우게 됐다.

미국내 누적 코로나19 환자수도 900만7300명에 이르렀다. 이달 16일 800만명을 넘긴 지 14일만에 100만명이 늘어났다. 이는 지난 3월 코로나19가 본격적으로 미국에서 확산된 이후 가장 빠른 시일내에 100만명 단위 증가세였다.

CNN은 존스홉킨스대학의 통계를 인용해 최근 1주일 새 미국에서 발생한 신규코로나19 환자가 팬데믹(세계적 대유행) 사태 후 최고치인 53만6131명으로 집계됐다고 보도했다.

미국내에서 최근 코로나19 확산이 두드러지는 곳은 일리노이주와 노스캐롤라이나 주다. 두 주는 최근 신규확진건수가 사상최대를 기록중이다.

유럽에서 코로나19 환자가 대규모로 발생했던 이탈리아의 상황도 날로 악화 중이다. 이탈리아 보건당국은 이날 코로나19 하루 신규 확진자 수가 3만184명을 기록했다고 밝혔다. 이탈리아의 일일 확진자 수가 3만 명대를 기록한 것은 최초다.

최근 신규 감염자수가 감소세지만 인도는 이번주 들어 누적 감염자수가 800만명을 넘어섰다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr