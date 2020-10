NH저축은행, 농협 모바일고객 전용 중금리대출 출시

NH멤버스·올원뱅크·농협몰 앱을 통해 대출 신청 가능

[아시아경제 박선미 기자] NH저축은행은 23일 범농협 비대면 중금리 신용대출상품인 NH멤버스론을 출시했다고 밝혔다.

NH멤버스론은 본인명의 휴대폰과 공인인증서만 있으면 NH멤버스·올원뱅크·농협몰 애플리케이션(앱)을 통해 대출한도와 금리를 바로 확인 할 수 있으다. 영업점 방문이나 소득증빙서류 제출 등의 절차없이 NH저축은행 앱에서 대출을 실행할 수 있다. 재직기간 6개월 이상·연소득 1200만원 이상인 개인이면 최대 3000만원까지 대출 신청이 가능하다.

NH저축은행은 NH멤버스론 출시를 기념해 올해 12월 말까지 대출 기한전 상환수수료 면제와 함께 상품 가입 시 대출금리 0.5%P 우대 이벤트를 진행한다. 더불어 NH멤버스 앱 신규 회원가입시 NH포인트 2000포인트 적립, NH멤버스론 상품 가입시에는 선착순 1000명에게 NH포인트 1만포인트를 적립해준다.

한편 NH저축은행은 NH멤버스론 출시 및 기존 NH직장인행복대출의 핀테크 플랫폼 제휴 확대, 자체 모바일 앱 NH저축은행 스마트뱅킹을 통해 상품 라인업을 강화하고 고객군을 확장하고 있다.

NH직장인행복대출은 토스, 핀셋, 뱅크샐러드, 페이코 등 핀테크 플랫폼을 통해서도 금리와 한도 등의 조건 확인이 가능하다. 특히, 최근에는 핀테크 플랫폼 핀다 및 핀크와 추가로 제휴해 서비스를 제공하고 있으며 카카오페이와도 제휴해 11월 중 서비스 오픈 예정이다.

