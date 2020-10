완화된 거리두기 속, 주취(酒醉)사고 급증 우려!

주취출동 빅데이터 분석결과, 올해 주취사고는 ‘사회적 거리두기’에 따라 증감

10월은 거리두기 1단계 속 주취사고 증가 예상

일교차 커 순환기계 질환·사망률 증가, 주취 2차 피해예방이 필요

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 소방본부는 사회적 거리두기 완화로 주취 사고 증가가 예상됨에 따라 도민의 안전유의를 당부하고 나섰다.

도 소방본부는 작년 2월부터 올해 9월까지의 주취 출동 1만2327건을 분석한 결과, 올해 주취 출동이 5916건으로 전년 대비 7.7%가 감소했음을 확인했다.

2019년에는 3월 기온상승 이후 주취 출동 건수가 완만하게 증가했으나, 2020년에는 사회적 거리 두기 시행에 따라 출동 건수가 급격히 증가하거나 감소했다.

6월 이후에는 사회적 거리 두기가 완화된 여파로 주취 출동 건수가 전년과 같이 약한 상승세에 접어들다가, 8월 19일 사회적 거리 두기가 2단계로 격상되면서 8월 주취 출동은 전년(924건) 대비 8.8%(▼81건), 9월은 전년(866건) 대비 16.6% (▼144건)가 감소해, ‘사회적 거리두기’에 따다 주취 출동의 증감이 달라지는 것으로 나타났다.

이에 따라 도 소방본부는 사회적 거리 두기가 1단계로 완화된 10월에는 전월 대비 주취 출동이 증가할 것으로 예상해 도민들의 안전 주의를 당부하고 있다.

특히 10월에는 강한 일교차(10도 이상)에 따라 순환기계 질환 및 사망률이 급증하므로 주취로 발생할 수 있는 2차 피해 예방이 무엇보다 중요하다.

허석곤 도 소방본부장은 “사회적 거리 두기는 완화되어도, 안전의식이 완화되어선 안 된다”며 “주취 사고에 대한 주의가 도민의 안전한 가을 나기를 지킬 방법이다”이라고 강조했다.

