김종인 "'부산시장 후보 안 보인다'는 것, 잘못 전달된 말"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 '부산시장 후보가 안 보인다'는 취지의 말을 한 것과 관련, "잘못 전달된 말"이라며 논란을 일축했다.

김 위원장은 19일 오전 국회에서 열린 비대위 회의 직후 기자들과 만나 "후보자가 없다고 한 것은 아니"라며 이같이 말했다.

김 위원장은 지난 16일 부마민주항쟁 41주년 기념식 참석을 위해 부산을 찾아 "지금 거론되는 인물 중에 후보감이 없다"는 취지의 발언을 해 당 내 공분을 샀다. 김병준 전 자유한국당(현 국민의힘) 비상대책위원장은 "그렇게 생각한다면 차라리 문을 닫으라"고 비판했고, 3선 장제원 국민의힘 의원은 "당 대표격인 분이 가는 곳마다 자해적 행동"이라고 꼬집기도 했다.

하지만 김 위원장은 "말이 잘못 전달돼서 그렇게 된 것"이라며 "앞으로 부산시장 될 사람이 부산시를 세계적인 콘테이너 항으로 변모시킬 비전을 가진 사람이 나오면 좋을텐데, 아직은 그런 분이 없다고 한 것"이라고 해명했다.

국민의힘은 이날 비대위에서 특검 관철을 위한 법안을 제출하겠다는 방침을 밝혔다. 김 위원장은 "지금 피의자인 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 옥중 서신으로 검찰총장하고 법무장관하고 서로 마치 격투 벌이는 것 같은 모양을 보여주고 있다"며 "그리고 그 사건과 관련해서 알려지지 않은 얘기들이 몇가지 튀어나왔는데, 그런 걸 말끔히 객관적으로 처리하려면 방법이 특검뿐"이라고 말했다.

그는 "법안 제출은 원내대표가 준비 중"이라며 "여당도 떳떳하다면 특검을 거부할 이유가 없다"고 덧붙였다. 특검 관철이 되지 않으면 장외투쟁도 고려하겠다는 주호영 원내대표의 발언에 대해서는 "그건 지금 좀 기다려봐야할 사항"이라며 "아무리 해도 안되면 최후의 방법으로 선택해야 하지 않나"고 말했다.

