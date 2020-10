"안정적인 작품 활동 이어갈 수 있도록 지원"

배우 김서형이 키이스트에 둥지를 틀었다. 키이스트는 12일 전속계약 소식을 전하며 “안정적인 작품 활동을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 했다. 김서형은 1994년 KBS 16기 공채 탤런트로 데뷔했다. 오랜 무명시절을 거쳐 악역 연기로 빛을 보기 시작했다. 드라마 ‘아내의 유혹’ 속 신애리가 대표적인 예. 지난해에는 드라마 ‘SKY 캐슬’에서 입시 코디네이터 김주영을 연기해 큰 관심을 받았다. 충무로에서도 왕성하게 활동했다. ‘악녀’, ‘봄’ 등 다양한 장르에 도전해 강한 인상을 남겼다. 왕성한 활동으로 대한민국 대중문화예술상에서 국무총리표창을 수상했다. 키이스트에는 강한나, 고아성, 김새벽, 김의성, 채정안 등이 있다.

