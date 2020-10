[아시아경제 강나훔 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 추석 당일인 1일 노무현 전 대통령 묘소를 참배했다. 지난 8월 말 전당대회에서 당선된 이후로 봉화마을을 방문한 것은 이번이 처음이다.

이 대표는 이날 오후 4시 김해 봉하마을에서 노 전 대통령 묘소를 참배하고 권양숙 여사를 예방했다고 최인호 당 수석대변인이 밝혔다.

권 여사는 “어려운 시기에 대표를 맡았는데 당을 잘 이끌어 주어 든든하다”고 이 대표를 격려했다.

이에 이 대표는 “코로나19로 어려운 민생을 챙기느라 오늘에야 인사드린다. 민생회복을 이루는 유능한 정당으로 국민들께 보답하겠다”고 화답했다.

