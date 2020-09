[아시아경제 이진규 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 200명대로 떨어졌다.

14일 NHK 집계에 따르면 이날 도도부현(광역자치단체)별로 발표된 전국의 코로나19 확진자는 도쿄도 80명을 포함해 모두 266명(오후 9시 기준)이다.

일본의 코로나19 신규 확진자 수가 200명대로 떨어진 것은 7일 만이다. 일본에선 전날까지 6일 연속으로 하루 400~700명대의 확진자가 나왔다.

이날 수치를 포함한 누적 감염자 수는 7만6751명이다. 누적 사망자는 8명이 더해져 1468명이다.

