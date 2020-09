옛 서울역사-서울로7017 공중보행길 열린다

[아시아경제 임온유 기자] 옛 서울역사 옥상과 서울로7017을 잇는 폭 6m, 길이 33m의 공중 보행로가 오는 10월 완공돼 시민들에게 개방될 예정이다. 옛 서울역사 옥상은 잔디가 깔린 '루프톱' 공간으로 재탄생한다.

서울시는 서울역 일대 도시재생사업의 하나로 한국철도시설공단, 한화역사와 공동 추진해온 '서울역 공공성 강화사업'을 완료한다고 8일 밝혔다. 공사가 마무리되면 서울로7017에서 공중 보행길을 통해 옛 서울역사 옥상을 지나 서울역 대합실까지 걸어서 이동할 수 있게 된다.

이번에 개통되는 공중 보행길에는 겨울철 쌓인 눈에 미끄러지지 않도록 바닥에 열선을 매립하고 야간 조명도 설치한다. 현재 공사가 막바지에 접어들었으며 이르면 이달 중 마무리된다. 옛 서울역사 옥상에는 콘크리트 바닥 대신 잔디가 깔리고 곳곳에 다양한 풀꽃이 심어져 사계절 내내 푸른 공간이 된다. 걸터앉을 수 있는 앉음 벽과 벤치, 장미 터널 등도 설치한다. 이곳의 쉼터 조성은 서울시와 중구가 함께 추진한다.

운영사인 한화역사는 기존 노후건물의 외관을 개선하고, 시민들을 위한 안내시설물도 보완하기로 했다.

옥상과 서울로 사이에 20여년간 방치된 폐쇄 주차 램프 주변으로는 공중정원이 조성된다. 폐쇄 램프 상부에 격자무늬의 사각형 구조물을 세우고, 구조물 벽면 사이사이에 공중화분을 매달아 정원 속을 걷는 기분을 느낄 수 있게 한다.

류훈 서울시 도시재샐실장은 "서울역은 대한민국 대표 철도역사이자 서울의 관문이면서도 그동안 도심 속 섬처럼 고립돼 있어 주변 지역과 연계성이 떨어지는 문제가 있었다"며 "이번 사업을 통해 서울로7017과 보행으로 연결하고 휴게공간을 보완해 서울역의 공공성을 강화할 것으로 기대한다"고 말했다.

