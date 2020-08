WSJ, 소식통 인용 보도

현 5200여명에서 3500명으로 축소 예상

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 이라크 주둔 미군 감축에 나설 전망이다.

월스트리트저널은 28일(현지시간) 고위 소식통을 인용, 미 국방부가 이라크 주둔 미군의 수를 현 5200여명에서 3500명으로 감축할 것이라고 보도했다. 병력 감축은 향후 2~3개월 사이에 이뤄질 것으로 저널은 예상했다.

병력 감축이 마무리되면 이라크내 미군의 수는 이슬람 무장세력 이슬람국가(IS)가 급속도로 확대되기 전인 2015년 수준으로 되돌아가게 된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 하루전 공화당 대선후보 수락 연설에서도 끝없는 전쟁을 끝내고 군대를 되돌려 오겠다고 언급한 바 있다.

