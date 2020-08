[아시아경제 이민지 기자] 퓨쳐켐 퓨쳐켐 220100 | 코스닥 증권정보 현재가 10,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,500 2020.08.26 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 퓨쳐켐, 미국 A사와 전립선암 진단 신약 기술수출 텀시트 계약 체결퓨쳐켐, 이대서울병원 생산센터 GMP 인증퓨쳐켐, 부메랑으로 돌아온 CB…주주배정 증자로 상환 준비 close 은 식품의약품안전처에 전립선암 위험군을 대상으로한 진단용 Florastamin 방사성의약품 FC303의 국내 임상 3상 시험계획(IND)를 신청했다고 26일 공시했다.

회사 측은 “방사성의약품을 이용한 진단의 경우 분자수준에서 병변을 영상화 할 수 있어 병변이 작은 경우나 PSA가 낮은 수치에서도 전립선암 병변을 확인하는 것이 가능할 것”이라며 “총 7개 기관에서 임상시험을 실시할 예정”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr