[아시아경제 문채석 기자]한국산업기술진흥원(KIAT)은 본원이 입주해 있는 서울 강남구 한국기술센터 건물 2층에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 1명 발생해 19일 오후 3시부터 해당층을 폐쇄한다고 밝혔다.

오후 4시30분 기준 2층에 대한 긴급 방역 조치를 완료했고 건물 내 다른 층도 방역을 했다. 해당층에서 근무하고 있던 직원 38명은 2주간 다음달 1일까지 재택근무에 들어갔다.

KIAT는 비상근무 체제로 전환하더라도 외부 고객 대응에 지장이 없도록 할 방침이다.

KIAT 관계자는 "24시간이 지난 20일 오후부터 임시 폐쇄를 해제할 방침이지만, 방역 당국의 지침과 역학 조사 결과 및 확진자 발생 추이에 따라 개방 시점은 달라질 수 있다"고 설명했다.

