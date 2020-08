[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 일가족 4명(#171~174)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다. 이들 확진자는 용인에서 확진자와 접촉한 후 감염된 것으로 추정된다.

19일 대전시에 따르면 대전 서구 둔산동에 사는 40대 부부와 초·중학생 자녀 2명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

부부는 지난 13일~15일 자녀들과 함께 용인 본가를 다녀왔으며 이 기간 본가에서 용인 #219 확진자(아이들 할아버지·감염경로 미확인)와 접촉한 것으로 확인된다.

또 부부는 본가를 다녀온 후 지난 16일~18일 전남 나주를 여행한 것으로 조사된다. 자녀들은 지난 12일 이후로 학교와 학원 등에 나가지 않았다.

시와 방역당국은 확진자 가족의 이동 동선과 접촉자 등을 역학조사 하고 있다.

한편 대전지역 누계 확진자는 19일 오전 8시 기준 총 174명으로 집계된다.

