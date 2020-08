[아시아경제 금보령 기자] 빛샘전자 빛샘전자 072950 | 코스닥 증권정보 현재가 5,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,510 2020.08.19 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 제2의 신라젠! “ 3000% ” 능가할 단돈 3천원대 바이오 종목 ! 삼성과 합병 일주일 남은! 바이오株 영업이익률 2,500%↑ 이 기업 바닥에서 잡는다! 南北경협+바이오! 1,700%↑ 제2의 신라젠 뜬다! close 는 비엔에프코퍼레이션 주식 322만주를 71억2000만원에 양수하기로 결정했다고 19일 공시했다.

양수 후 소유주식 지분비율은 99.69%다. 양수금액은 자기자본 대비 12.35%에 해당한다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr