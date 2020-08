소방서 추산 2000여 만 원 재산 피해

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시 덕진구 여의동 한 골목길에서 부탄가스통을 싣고 주행 중이던 폐기물 운반차량에서 불이 났다.

18일 소방당국에 따르면 이날 오후 2시 20분께 여의동 한 골목에서 4.5t 화물차 적재함에 실은 부탄가스통이 폭발해 화재가 발생했다.

소방당국은 신고를 받고 출동해 1시간 만에 화재를 진화했고, 이 불로 화물차 적재함 일부가 타 소방서 추산 2000여 만 원의 재산 피해가 났다.

불이 난 화물차는 인근 고물상으로 가던 중 화재가 발생한 것으로 알려졌고, 화물차 운전자와 동승자는 불길을 발견하고 차량에서 빠져나와 다치지는 않았다.

경찰과 소방당국은 화물차 적재함에 실린 부탄가스통에서 가스가 누출돼 폭발한 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr