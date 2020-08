사망자 7명 늘어 1106명

[아시아경제 나주석 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 사흘째 1000명을 넘어섰다.

16일 일본 니혼게이자이신문에 따르면 전날 일본에서는 1223명(오후 10시 기준)의 신규 확진자가 확인됐다. 누적 확진자는 5만5833명으로 나타났다.

일본에서는 지난 4~9일 6일 연속 1000명대를 기록한 뒤 10~12일 1000명 미만으로 떨어졌다. 하지만 다시 13일을 기점으로 하루 1000명의 신규 확진자가 집계되고 있다.

사망자는 7명이 추가되면서, 누적 사망자도 1106명이 됐다.

일본 언론은 "밀폐, 밀집, 밀접 접촉 등을 피하는 감염방지 노력이 요구된다"고 전했다.

