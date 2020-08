[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 송귀근 고흥군수가 순천대학교 의과대학 설립을 적극 지지하고 나섰다. 순천대학 의과대학 유치를 위해 광폭 행보를 보이고 있는 고영진 순천대학 총장은 송귀근 고흥군수와 함께 찍은 사진을 자신의 페이스북에 올렸다.

한편, 고영진 총장은 “고흥군에 신설될 스마트팜 혁신밸리에 우리 대학 캠퍼스를 개설할 예정입니다.”며 순천대학 고흥캠퍼스 개설 계획을 밝혀 고흥군의 스마트팜 혁신밸리에 힘을 보탰다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr