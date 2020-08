[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험인 인공지능(AI) 영상인식 기술을 SK텔레콤 비대면 휴대폰 보험 가입 서비스에 적용한다고 3일 밝혔다.

AI영상인식 기술은 360도로 촬영된 휴대폰 영상을 업로드하면 인공지능이 자동으로 영상을 스캐닝해서 파손 여부를 확인한다. 휴대폰 외관 촬영 후 업로드 등 절차만으로 가입할 수 있으며 AI영상인식 휴대폰 보험가입 서비스는 오는 6일부터 시작한다.

캐롯손보는 4월부터 국내 최초로 AI 영상인식 기술을 접목한 '캐롯 폰케어 액정안심보험'을 선보였다.

