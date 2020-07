23일 태양광발전사업 업무협약

[아시아경제 문채석 기자]한국중부발전과 김제시가 정부 그린 뉴딜 정책에 발맞춘 신재생에너지 사업을 추진하기 위해 뭉쳤다.

중부발전과 김제시는 23일 충청남도 보령시 중부발전 본사에서 '김제시 산업단지·농공단지 태양광발전사업' 업무협약을 체결했다.

김제시 산업·농공단지엔 친환경 에너지 인프라가 구축될 예정이다. 이를 통해 공공에너지 자립화를 추진한다.

노웅환 중부발전 사업본부장은 "김제시와의 협업을 통해 신·재생에너지 사업으로 창출된 이익을 지역사회에 환원하고 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여할 것"이라며 "사회적가치 실현에 앞장설 수 있는 사업모델을 적극 발굴하겠다"고 전했다

