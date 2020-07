[아시아경제 최대열 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 20일 한국코퍼레이션 한국코퍼레이션 050540 | 코스닥 증권정보 현재가 282 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 282 2020.07.20 15:30 장마감 close 에게 전ㆍ현직 경영진의 횡령ㆍ혐의에 대한 사실여부와 내용에 대해 조회공시를 요구했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr