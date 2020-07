[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장(전국 사회연대경제 지방정부협의회 부회장)이 20일 국회 의원회관 대회의실에서 ‘한국판 뉴딜의 지역화:전망과 과제’에 대해 주제발표를 했다.

이번 정책토론회는 지난 14일 정부가 발표한 한국판 뉴딜을 주제로 해 국회의원과 정부 관계자, 전문가 등이 이와 연계한 사회적 경제의 지역화 방안을 모색, 한국판 뉴딜을 성공시키기 위한 정책과 입법과제를 논의했다.

