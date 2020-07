장기용, 랑콤과 함께 한 마르끌레르 여름 화보 공개

[아시아경제 최정화 기자] 배우 장기용이 랑콤과 함께 한 매거진 마리끌레르 화보가 공개됐다.

글로벌 브랜드 랑콤과 장기용이 선보인 이번 화보는 ‘무더운 여름 한 가운데 즐기는 나만의 휴식’을 컨셉으로 진행됐다. 화보 속 장기용은 화이트 색상의 여름 니트부터 짙은 푸른 색 셔츠까지 깔끔한 룩으로 휴가를 즐기는 듯 편안한 분위기를 연출했다.

또한 무심한 듯 시크한 표정과 소년 같은 청량한 미소를 오가며 다채로운 화보 컷을 완성했다. 특히 오뚝한 콧날과 날렵한 턱 선이 돋보이는 장기용의 ‘조각 비주얼’은 화보 장인의 면모를 입증하기에 충분했다.

화보의 더 다양한 컷과 자세한 내용은 '마리끌레르' 8월호와 공식 SNS 채널에서 만나볼 수 있다.

사진=마르끌레르

최정화 기자 choijh@asiae.co.kr