무협-산학협동재단, 대학생 무역캠프 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 한국무역협회는 산학협동재단과 공동으로 21일부터 4일간 서울과 전주에서 ‘2020 대학생 무역캠프’를 개최한다고 밝혔다.

무역에 대한 대학생의 관심과 참여를 유도하고 미래 무역인을 양성하고자 시작된 무역캠프는 올해로 12회째를 맞았다. 이번에는 서울과 전주에서 각각 105명과 28명의 대학생이 참가한다.

무역캠프는 무역 아이템 선정 및 분석, 해외시장 진출 전략수립, 바이어 발굴, 온라인 마케팅, 가상 무역전시회 개최, 무역서식 작성 등 무역의 전 과정을 직접 실습해볼 수 있도록 커리큘럼을 구성했다. 이를 통해 교육생들은 이론적 접근보다는 실무에 가까운 무역 시뮬레이션을 경험해볼 수 있다.

박세범 무역협회 글로벌연수실장은 “해를 거듭할수록 무역캠프에 관심있는 학생들이 늘고 있다”면서 “특히 올해는 공고 일주일 만에 신청이 조기 마감되는 등 그 인기를 실감할 수 있었다”고 말했다.

