[아시아경제 온라인이슈팀]

심으뜸이 몸매를 자랑했다.

스포츠 트레이너 심으뜸은 7월 19일 자신의 인스타그램에 "다음 주에 야식 안녕할 거라 집 오자마자 치킨 먹고 지금 배 빵빵.. 터질 거 같... (사진 속 저는 여행 가기 전이에요.)"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속 심으뜸은 누드톤 수영복을 입은 채 포즈를 취하고 있다. 심으뜸은 "곧 보람이랑 듀엣 프로필 촬영 있으니 5일 동안은 잠시 운동도, 먹는 것도 신경 써서 관리 모드로 들어갈 예정이에요. 모두 굿밤입니다"라고 덧붙였다.

심으뜸은 유튜브 '심으뜸의 마이너스 라이프'를 운영중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr