QR코드 하루 100만건…"확진자 다녀간 시설, 방문자 즉시 파악가능"

[아시아경제 최대열 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 도입한 전자출입명부(KI-패스)를 등록한 시설이 13만2904곳으로 늘었다. 확진자가 나와 역학조사를 진행하는 과정에서 쏠쏠히 도움이 되고 있다는 게 방역당국의 판단이다.

20일 중앙사고수습본부에 따르면 지난달 10일 도입후 전일까지 전자출입명부를 설치한 시설이 13만곳을 넘겼으며 이 가운데 2만7371곳은 의무시설이 아닌데도 자발적으로 설치한 것으로 파악됐다. 스마트폰을 활용해 QR코드를 발급받아 출입 시 기록을 남기는 방식으로, 개인정보를 남기진 않으나 확진자가 발생할 경우 따로 정보를 조합해 해당 시설 방문자를 보다 빨리 추적하기 위해 고안됐다.

QR코드를 발급받아 출입한 이용건수는 총 2466만2000여건으로 하루 평균 100만건 정도인 것으로 집계됐다. 역학조사 과정에서 접촉자 추적에 활용한 사례는 8건으로 당시 QR코드 1784건을 추적했다. 전남 영광군에서는 확진자가 다녀간 운동시설의 같은 시간대 이용자 89명의 명단을 확보, 즉각 진단검사를 실시해 모두 음성인 것을 확인했다. 경기 수원시에선 확진자가 다녀간 PC방의 이용자 정보를 활용해 대상자가 확인되지 않은 PC방 접촉자 48명의 연락처를 추가로 확보해 자가격리 등의 조치를 했다.

일선 지자체 현장의 건의를 받아들여 사업자 등록번호가 없는 시설의 경우 지자체에서 승인 후 전자출입명부 등록이 가능하게 했으며 현장점검 시 시설별 통계를 확인하거나 일주일간 쓰지 않는 시설에 대해 알림기능을 마련하는 등 꾸준히 개선하고 있다. 초기 네이버 애플리케이션만 QR코드 발급이 가능했는데 이후 패스 앱, 카카오톡까지 확대했다.

