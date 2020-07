울산박물관 가족된 ‘이휴정家’ 유물들

학성 이씨 가문 보관 조선시대 이래 유물

‘백패’ 등 고서와 고문서 1661점 기탁식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 학성 이씨 가문에 전해 내려온 무려 1600점 넘는 유물들이 울산박물관의 새 가족이 됐다.

울산박물관은 20일 오후 2시 30분 박물관 1층 로비에서 학성 이씨 주손 이증 씨 등 가문 대표들이 유물을 맡기는 ‘이휴정가 유물 기탁식’을 연다.

이휴정가 유물들은 지난 15일 이증 전 울산MBC 사장으로부터 기탁받은 고서와 고문서 등으로 모두 1661점에 달한다.

대표 유물로는 조선조 현종이 강희 5년(1666년) 2월 11일에 생원시 3등 제37인으로 합격한 이휴정(이동영)에 발급한 ‘백패(白牌)’이다.

이휴정은 본관이 학성 이씨인 이동영의 호로 1635년 조선 인조 때 태어나 과거 합격 이듬해인 1667년 요절했다.

이 백패는 조선시대 소과(생원시) 합격교지로, 울산 첫 소과급제라는 점에서 큰 의의가 있다. 학성 이씨를 중심으로 한 울산 유교문화를 보여주는 대표유물이라 할 수 있다.

그 외 유물로는 이휴정의 유고가 필사된 ‘마사초’ 등 고서 75점과 이시강(이동영 아들) 고신(조선시대 관리 증서) 17점과 이광연(이동영 손자) 고신 15점 등 고문서 1573점이 있다.

또 이시강이 사용한 호패와 인장, 이광연이 사용한 호패 등 유물도 포함돼 있다.

이들 기탁 문헌과 각종 유물은 울산박물관이 조선시대 울산 역사를 복원하는데 유용한 자료로 활용될 것으로 보인다.

울산박물관 관계자는 “박물관의 새 가족이 된 유물들은 울산시 문화재자료 제1호인 이휴정과 깊이 연관된 학성 이씨 유물들로, 연구 사료로서 효용가치뿐 아니라 조선시대 울산역사를 알리는 소중한 자료”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr