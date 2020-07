[인터뷰]정원오 성동구청장“GTX-C노선 왕십리역 반드시 신설돼야”

12일만에 15만명이 왕십리역 신설 서명운동 동의 국토부에 서명부 전달...16일 열린 국토부 주관 공청회 경기도민까지 참여, 왕십리역 신설에 대한 열의 확인...국토교통부 관계자 "환승 불편하면 GTX 노선 이용하지 않을 것이라는 지적에 충분히 공감한다"며 “공청회에서 나온 의견 등을 검토해 9월까지 기본계획 수립 예정 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] “2분만 투자하면 연간 1억 명 이상이 보다 편리하게 수도권을 오갈 수 있습니다.”

정원오 성동구청장은 최근 GTX-C노선 왕십리역 신설의 필요성과 타당성을 설명하며 이같이 말했다. 정 구청장은 “왕십리역은 지하철 2·5호선, 분당선, 경의중앙선 뿐 아니라 2025년 동북선 경전철의 개통을 앞둔 명실상부한 수도권 광역교통허브”라며 “직장인들의 출퇴근 시 서울의 주요거점을 연결하는 환승역의 기능을 수행하면서 연간 총 이용 인원이 1억 900만여 명에 달한다”고 설명했다.

수도권 광역 급행 철도의 목적이 수도권에서 서울 도심 업무지구 간 접근성을 높이기 위해 계획된 것임을 고려할 때 출퇴근 이용자들의 환승 편의를 위해 왕십리역은 반드시 신설돼야 한다는 것이다.

지난 16일 성동구청에서 열린 국토교통부 주관 ‘GTX-C 노선 전략환경영향평가 공청회'에서도 왕십리역 신설에 대한 주민들의 강력한 요구가 이어졌다. ’환경영향평가법‘에 따라 주민 30명 이상의 요청에 의해 개최가 결정, 전문가 및 주민 대표 패널들의 토론 형식으로 진행됐다.

정 구청장은 “지난달 19일 열린 주민설명회 때와 마찬가지로 이번 공청회에서도 왕십리역 신설에 대한 주민들의 열의를 확인했다. 특히 성동구민 뿐 아니라 중구, 광진구 등 인근 지역 주민과 경기도민까지 참여해 주셨는데, 왕십리역 신설은 비단 성동구만의 문제가 아닌 수도권 지역 주민 전체의 교통 편익을 좌우하는 중요한 문제”라고 말했다.

실제로 공청회에 참여한 중구, 광진구 등 타 지역 주민들의 말을 종합하면 “왕십리역이 추가되면 운행 시간이 2~4분 정도 지연된다지만 서울시민과 경기도민의 환승에 따른 시간 절약과 그에 따른 경제적 효과를 따져 봐야한다”고 주장했다.

이어 성동구 한 주민도 "목적지까지 가는 전체적인 소요시간 감소가 중요하다. 환승 횟수가 늘고 전체 이동시간도 길어지는데 굳이 GTX를 타려고 하겠나. 빨리 건설하는 것보다 처음부터 잘 건설하는 게 중요하다"고도 말했다.

이에 국토교통부 관계자는 "환승이 불편하면 GTX 노선을 이용하지 않을 것이라는 지적에 충분히 공감한다"며 “공청회에서 나온 의견 등을 검토해 9월까지 기본계획을 수립할 예정”이라고 답했다.

GTX-C노선은 당초 성수동 주택가 지하를 관통할 예정이었으나 국토부가 지난 5월말 분당선을 따라 왕십리역 지하로 노선 변경을 결정함에 따라 성동구민들의 왕십리역 신설 요구가 빗발치기 시작했다. 이에 성동구는 TF팀을 발 빠르게 구성하고 17개동별 30명이 넘는 추진위원회와 28명의 區추진위원회를 꾸렸다. 이어 주민 서명운동, 철도전문가들의 정책자문 등을 실시했다.

특히 GTX-C노선의 왕십리역 신설을 촉구하는 서명운동을 시작한 지 단 12일 만에 성동구민의 50%가 넘는 15만여명이 서명에 동참했다. 서명부는 지난달 29일 국토부에 전달됐다. 김연포 추진위원장은 “추진위원회는 서명운동을 비롯 결의대회 개최 등 왕십리역 신설의 타당성을 알리기 위해 적극 노력하고 있다”며 “12일만에 15만명 이상이 서명에 동참했다는 것은 왕십리역 유치를 간절히 염원하는 성동구민과 왕십리역을 이용하는 시민들의 강한 의지 표명”이라고 말했다.

앞으로 성동구는 자체적으로 타당성 조사 용역을 실시해 GTX-C 노선 내 왕십리역 신설 주장에 힘을 실을 계획이다.

정원오 성동구청장은 “GTX-C노선의 왕십리역 신설은 성동구민의 이익 뿐 아니라 서울시민과 수도권 주민 모두의 편의와 효율성을 높이는 당연한 선택”이라며 “왕십리역 신설이 실현된다면 GTX의 본래 취지에도 부합할 뿐만 아니라 중·장기적으로 성동구 발전에 중요한 역할을 하리라 판단된다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr