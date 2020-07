20일 0시 2단계에서 3단계로

지난 6일 이후 코로나19 확진자 0명

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 베이징(北京) 당국이 20일 0시부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 비상대응 등급를 2단계에서 3단계로 완화한다고 19일 밝혔다.

베이징 당국은 지난 6월11일 신파디(新發地) 도매 시장에서 집단 감염으로 확진 환자가 100명을 넘어서자, 지난달 16일 대응 단계를 2급으로 상향한 바 있다.

베이징 당국은 고위험 지역에 대한 봉쇄 조치와 더불어 1000만명이 넘는 주민에 대해 핵산 검사를 했다. 베이징 코로나19 확진자는 지난 6일 이후 나오지 않고 있다.

