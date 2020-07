속보[아시아경제 허미담 기자] 16일 부산국립검역소는 3부두와 2부두에 정박중인 러시아 어선에서 각각 1명씩 2명의 추가 확진자가 나왔다고 밝혔다.

