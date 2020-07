[아시아경제 온라인이슈팀]

모델 유다연이 눈부신 미모를 뽐냈다.

유다연은 최근 자신의 SNS에 "셩장"이라는 짧은 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 유다연은 비키니 차림으로 아름다운 미모를 과시했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr