민주, 서울시장 재보궐 선거에 여성 후보 낼듯…당헌 개정도

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당에서 차기 서울시장 후보로 여성 정치인들이 거론되고 있다. '박원순 전 서울시장 사태'가 있었던 만큼 차별화, 쇄신의 의미를 담아야 한다는 이유에서다. 다만 민주당이 차기 서울시장 후보를 내기 위해선 당헌을 개정해야 한다는 과제가 남아있다.

16일 민주당의 한 재선 의원은 "서울시장 재보궐 선거에 후보를 낸다면 여성 후보가 적합할 것으로 보인다"고 말했다. 권인숙 민주당 의원도 전일 CBS 라디오 인터뷰에서 '서울시장, 부산시장 다 여성 후보를 내는 것도 절충안으로 생각해볼수 있나'라는 질문에 "네"라고 답했다. 그는 "여성 광역단체장 후보들이 좀 많이 진출할수 있었으면(한다)"면서 "의사결정과정에 여성들이 좀 더 많이 어우러져 남성과 같이 일을 하고 있다면 이런 문제들이 훨씬 덜 일어날것이라고 생각한다"고 말했다.

현재까지 민주당에선 박영선 중소벤처기업부 장관, 추미애 법무부 장관, 우상호ㆍ우원식ㆍ박주민 의원 등이 서울시장 후보 하마평에 오르내리고 있다. 이중 박 장관에 관심이 집중되고 있다. 박 장관은 지난 2018년 서울시장 후보 경선에서 박 전 시장과 경쟁했던 만큼 서울시장직을 오랫동안 준비해왔다. 당시 박 장관은 19.59%로 박 전 시장(66.26%)에 이은 2위를 기록했다. 중기부 장관을 맡아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 중소기업ㆍ소상공인 대책을 마련하며 경제 분야 경력을 키워 온 점도 장점으로 꼽힌다. 추 장관도 당 대표를 역임하며 리더십을 인정 받았지만 법무부 장관으로서 검찰개혁을 담당하고 있는 만큼 가능성이 크지 않을 것이라는 관측이다.

그러나 민주당이 서울시 후보를 내기 위해선 당헌을 개정해야 한다는 과제가 남아있다. 미래통합당 등에선 "당헌대로 후보를 내지 말아야 한다"고 하고 있지만, 민주당에선 "대선을 앞둔 만큼 당헌을 바꿔서 후보를 내겠다"는 메시지가 계속해서 나오고 있다.

홍익표 민주당 의원은 이날 오전 KBS 라디오에 출연해 "당헌에 따라 (재보궐선거 후보를) 못 내는 것은 아니라고 생각한다"면서 "당헌 당규를 만들때 저도 과거에 참여했던 기억이 있다. 주로 문제는 선거부정, 그 다음에 뇌물 등 부정부패, 권력형 부정부패가 관련됐을 때만 출마하지 않겠다는 사안이 핵심이었다"고 말했다. 전일 민주당 당대표 후보인 김부겸 전 의원도 자신의 페이스북을 통해 "정치는 현실"이라면서 "만약 당원들의 뜻이 공천이라면 필요하면 당헌을 개정하겠다"고 밝혔다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr