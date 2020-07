중구 '생활속 방역 위한 손씻기 캠페인' 진행

코로나19 등 감염병 예방 위해 세정음수대 3곳 설치

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 15일 오후 청구역 3번 출구 앞 그늘막 아래 설치된 세정음수대에서 '생활속 방역을 위한 손씻기 캠페인'을 진행했다.

이 날 캠페인에서는 서양호 중구청장을 비롯해 중구보건소장이 세정대에서 직접 손씻기 시범을 보이며 인근 지역주민들에게 코로나를 포함한 각종 여름철 감염병 예방을 위해 무엇보다 손씻기가 생활화할 것을 강조했다.

길거리 세정음수대 설치는 서양호 중구청장의 아이디어다.

지난 5월 초 잠잠하던 코로나19가 이태원발로 다시 확산되면서 장기화 추세로 접어들 기미를 보이자 서 구청장은 일상생활 속 방역을 강조하며 실생활에서 지킬 수 있는 현실적이고 구체적 대책 마련에 나섰다. 손세정대 설치가 바로 그 중 하나다.

서 구청장은 코로나19 예방수칙 중 가장 우선시 돼야 할 것이 마스크 착용과 손씻기임을 강조하고 중부수도사업소와 세정대 설치 타진에 들어갔다.

이후 설치 가능 장소를 물색해 우선 명동 데이지 호텔 앞(퇴계로 107), 광희동 사거리(퇴계로 307), 청구역 3번 출구 앞(신당동 294-40) 3곳을 지정, 급·퇴수 시설을 확보한 후, 지난 6월 말 손씻기와 동시에 물도 마실 수 있는 세정음수대를 각 장소의 그늘막 아래 설치하게 된 것이다.

덕분에 이 곳을 지나는 행인들은 그늘막 아래서 잠시 더위를 피하며, 언제든 손을 씻을 수 있게 됐다. 세정제 비치, 청소 및 위생상태는 인근 동주민센터에서 맡아 정기적으로 관리하게 된다.

