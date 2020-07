생산성본부, 재직자 적시학습 지원 ‘광화문 클라쓰’ 개설

마이크로러닝 서비스로 온·오프라인 통합 교육 프로그램 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 한국생산성본부는 재직자 적시학습 지원을 위한 마이크로러닝 전용서비스 'KPC 광화문 클라쓰' 를 런칭했다고 13일 밝혔다.

KPC 광화문 클라쓰는 1800편, 10분 내외 분량의 직무, 리더십, 교양 콘텐츠를 제공하는 디지털 도서관이다. 구성은 경영회계, 인적자원, 영업·마케팅, IT·PM, 생산·품질, 구매·물류, 계층·리더십, 비즈니스스킬, 인문·트렌드 등 9개 카테고리로 세분화 됐다.

영화에서 배우는 시네마 게임이론, 스토리텔링 인사노무관리 등 78개 시리즈, 1800여 편의 콘텐츠가 제공되며 오는 9월에는 스마트 팩토리, ICT 지식큐브 등 신규 10개 시리즈, 300여 개 콘텐츠를 추가 오픈한다. KPC 광화문 클라쓰는 서비스 런칭을 기념, 방문자 전원에 무료 콘텐츠 30편을 공개해 마이크로러닝 서비스 경험 기회를 제공할 예정이다.

한국생산성본부 관계자는 “마이크로러닝 서비스 출시를 통해 언택트 시대 재직자의 빠른 적시학습 지원과 기존 오프라인 과정 연계를 통해 온·오프라인 통합 교육 프로그램을 제공할 계획”이라며 “재직자 개인의 관심사 및 학습경험을 기반으로 보다 뛰어난 맞춤형 학습 환경을 구현할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr