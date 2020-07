[아시아경제 구은모 기자] 대아티아이 대아티아이 045390 | 코스닥 증권정보 현재가 7,370 전일대비 210 등락률 +2.93% 거래량 17,947,688 전일가 7,160 2020.07.08 13:48 장중(20분지연) close 는 대림산업과 193억6700만원 규모의 수도권광역급행철도(GTX) A노선 차상신호시스템 공급계약을 체결했다고 8일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 16.95% 규모이며, 계약기간은 2024년 6월29일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr