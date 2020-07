전주시의회 의장에 강동화 의원, 부의장에 이미숙 의원 선출

“오직 시민의 뜻만을 받들고 실현하겠다”

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 제11대 후반기 전주시의회의 닻을 올릴 의장단이 결정됐다.

1일 전주시의회에 따르면 제372회 임시회서 강동화 의원(진북, 인후1·2동, 금암1·2동)이 의장에 이미숙 의원(효자4·5동)이 부의장이 각각 선출됐다.

이날 단일후보로 나선 강동화 의원은 34명의 의원 중 31표를 얻어 후반기 의장으로 선출돼 전주시의회를 이끌게 됐다.

또 부의장 후보로 나선 이미숙 의원은 19표를 득표, 15표를 얻은 김현덕 의원을 누르고 부의장에 당선됐다.

신임 강동화 의장은 “후반기 의장이라는 중책을 맡아 서른세분 의원님들의 든든한 울타리로서 여러분의 뛰어난 역량을 발휘할 수 있는 토대를 마련하겠다”면서 “전주시의회가 시민을 위한, 시민에 의한, 시민의 공간으로 오직 시민의 뜻만을 받들고 실현하는 특별한 통로가 될 수 있도록 혼신의 힘을 기울이겠다”라고 말했다.

이미숙 부의장은 “의장님과 더불어 밖으로는 시민의 목소리에 귀 기울이고 안으로는 의원님들의 의견을 수렴하겠다”며 “어머니 마음으로 세심하고 자상하게 의회운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

