우리은행, ‘베스트 오픈뱅킹/API 이니셔티브’ 수상

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 글로벌 금융전문지 아시안뱅커가 주관한 'International Excellence in Retail Financial Services Awards 2020' 에서 '베스트 오픈뱅킹/API 이니셔티브' 부문 아시아 최우수 기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

아시안뱅커는 1996년 설립된 글로벌 금융전문지로 싱가포르에 본사를 두고 애널리스트 및 국제 심사위원단의 엄격한 심사과정을 거쳐 매년 금융ㆍ디지털 분야에서 최우수 은행을 선정하고 있다.

세계적으로 '오픈뱅킹'은 은행 계좌조회이체 서비스의 의미를 넘어 핀테크 기업 등이 오픈API를 통해 금융회사의 상품과 서비스를 제공하는 방식이나 제도로 통칭되고 있다. 아시안뱅커지는 우리은행이 ▲핀테크 개발자 친화적환경 조성을 통한 금융혁신 가속화 ▲핀테크 플랫폼과의 연동을 통한 금융 상품 및 서비스 제공 ▲해외 핀테크 기업과의 파트너십 구축 등을 통해 국내외 오픈뱅킹 활성화에 기여하고 있는 부분을 높이 평가했다.

우리은행은 지난해 6월 개발자용 오픈API 플랫폼을 구축하고 대출, 환전신청, 이체 등의 API를 제공하고 있으며 세계적인 개발플랫폼 깃허브를 통해서 개발지원 자료를 제공하고 있다. 금융위 혁신금융서비스로 지정된 뱅크샐러드 등의 대출상품비교추천 서비스에 시중은행 최초로 참여했으며, 캄보디아 핀테크 업체 윙과 모바일 실시간 해외송금서비스 등을 공동개발하고 현지 당국의 승인을 기다리고 있다.

