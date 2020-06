하이마트, 7일간 쇼핑 축제 ‘하트 세일’ 개최

구매 혜택과 함께 인기 상품 한정수량 기획전

여름 가전 최저가 보상전 등 다양한 쇼핑기회 마련



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데하이마트가 7일까지 온라인쇼핑몰에서 '하트 세일'을 진행한다고 1일 밝혔다.

인기 상품을 한정 수량 할인 판매하는 ‘하트비트’ 기획전에서는 행사 기간동안 매일 오전 10시에 20가지 특가 상품을 선보인다. 삼성전자 163cm(65형) TV를 89만 원대에, 삼성전자 갤럭시 버즈 플러스를 9만 원대에, 발뮤다 공기청정기를 24만 원 대에 최대 혜택가로 만나볼 수 있다.

여름 가전 최저가 보상 기획전도 한다. 에어컨, 서큘레이터, 선풍기 등 여름 가전을 할인 판매하며, 행사 기간 기획전에서 선보인 행사 모델의 최대 혜택가보다 저렴한 온라인몰이 있다면 차액의 최대 200%를 엘포인트(L.POINT)로 돌려준다. 가격 비교 대상은 오픈마켓, 종합몰 등 15개 온라인 쇼핑몰이다. 보상은 최대 2만 포인트까지 해주며, 1인 3회까지 신청할 수 있다. 상품 결제 다음날까지 신청 양식을 작성해 이벤트 페이지에 증빙 자료와 함께 접수하면 된다. 증빙 자료는 날짜, 상품명, 판매가, 페이지 주소(URL) 등을 확인할 수 있는 이미지면 된다.

구매하면 받을 수 있는 혜택도 역대 최대 규모로 준비했다. 롯데하이마트온라인쇼핑몰 최초로 7개 카드사 동시 청구할인 행사를 진행한다. 7일까지 신한·삼성·롯데·현대·KB국민·BC·하나카드로 결제하면 결제금액의 최대 10%를 50만원까지 청구 할인해준다. 엘포인트 추가 지급 행사도 있다. 구매 금액대에 따라 엘포인트 최대 15만 포인트까지 지급하며, 2품목 이상 구매하면 엘포인트 최대 50만 포인트까지 추가 지급한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr