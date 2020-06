호사카 유지-소설가 한수산, '군함도 전시관' 역사 왜곡 실상 밝힌다

29일 방송인 정재환 씨 특별대담 진행

30일 코리아넷 유튜브 방송

[아시아경제 김흥순 기자] 한일 관계 전문가인 호사카 유지 세종대 교수와 소설 '군함도' 저자인 한수산 소설가가 역사를 왜곡한 일본 '군함도 전시관'의 문제점을 조목조목 짚는 특별대담을 한다.

문화체육관광부 산하 해외문화홍보원은 29일 오후 4시 코리아넷 스튜디오에서 특별대담 '일본 산업유산정보센터 무엇이 문제인가'를 진행한다고 28일 밝혔다.

호사카 교수는 일본 정부가 2015년 군함도 등 23개 산업유산 시설을 유네스코 세계 유산에 등재하는 과정에서 국제사회에 했던 약속을 소개하고 구체적으로 어떤 약속이 지켜지지 않았는지 설명한다. 일본 정부의 태도가 돌변한 이유와 국제 사회의 비난을 무릅쓰고 약속을 파기한속내 등도 분석한다. 산업유산정보센터가 군함도가 있는 나가사키가 아니라 도쿄 시내에 자리 잡은 이유에 관해서도 설명할 예정이다.

소설 '군함도'를 집필하기 위해 하시마(瑞島)에 강제 징용된 조선인들의 비극을취재한 한수산 작가는 '군함도 전시관'의 전시물이 역사를 어떻게 왜곡하고 있는지 알기 쉽게 설명한다. 그는 2016년 일제강점기 일본 하시마에 강제 징용된 조선인들의 고난을 생생하게 담은 장편소설 '군함도'를 출간한 바 있다.

대담 진행자 정재환 씨도 군함도의 참상을 눈으로 목격한 경험을 공유한다. 정 씨는 일본 규슈 지역에 있는 한일 관계 역사 현장을 답사하며 보고 듣고 느낀 점을 진솔하게 기록해 출간한 '큐우슈우 역사 기행'을 집필하는 과정에서 군함도를 직접 방문한 바 있다.

특별 대담은 30일 해외문화홍보원 누리집과 코리아넷 유튜브 채널을 통해 방송된다. 김철민 해외문화홍보원장은 "이번 대담은 최근 일반에 공개된 도쿄 산업유산정보센터의 전시물이 어떻게 역사를 왜곡하고 있는지 알리기 위해 마련했다"고 말했다.

한편 호사카 교수는 지난 25일 미국 외교 전문지 '더 디플로맷'에 군함도 전시관의 문제점을 비판하는 칼럼을 게재했다. 그는 '일제 강점기 하시마 섬에서 한국인들에게 가해진 일본의 만행을 기억한다'라는 제목의 칼럼에서 "일본은 하시마섬에서 심하게 차별을 받았다는 수많은 조선인의 증언을 외면하지 말아야 한다"라고 지적했다. 이 칼럼은 코리아넷에도 게재됐다. 해외문화홍보원 누리집에서는 한글로 된 칼럼을 볼 수 있다.

