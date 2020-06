조해진 "추미애, 독특한 권위주의 있어…윤석열 이례적 공격"

[아시아경제 이지은 기자] 조해진 미래통합당 의원이 추미애 법무부 장관에 대해 "독특한 권위주의가 있다"며 윤석열 검찰총장에 대한 공격이 '이례적'이라고 평가했다.

조 의원은 26일 YTN '노영희의 출발새아침'에 출연해 "추 장관님은 18대 때 환경노동위원회 상임위원장으로 모셔본 인연이 있는데, 독특한 권위주의 또는 권위의식이라고 해야 할지, 이런 게 있으신 분"이라며 이같이 말했다.

그는 "법무부 장관으로 가면서 범여권으로부터 검찰을 확실하게 장악해라, 또는 윤석열을 누르든지 쫓아내든지 해라, 하는 압박을 받으셨고, 지금 며칠 전까지도 법사위에서 여당 소속 의원들로부터 '검찰하고 같이 노는 거냐', 이런 취지의 말을 들었다"며 "어제 말씀하신 것을 보면 어제 또 그거에 상당한 압박을 느끼고, 윤 총장에 대해서 이례적으로 공개적으로 공격하고 나서는 모습"이라고 지적했다.

조 의원은 "권위주의적인 독특한 캐릭터가 작용한 부분도 있고, 그리고 본인이 당 대표도 하셨고 하니까 법무부 장관이라고 해도 다른 법무부 장관하고 다르다는 생각을 혹시 하실지 모르겠는데, 법무부는 행정·법무행정기관이고, 검찰은 사생기관"이라며 "정치적으로 독립되어야 하고, 중립되어야 한다고 하는 측면에서 독자적인 지휘를 부여해서 정부의 외청으로 독립되어 있고, 검찰총장이 장관급인 것"이라고 강조했다.

그는 "유일하게 할 수 있는 게 특정 사건에 대해서 예외적으로 장관이 총장을 통해서 지휘할 수 있다는 거고, 그것도 우리 헌정사상 지금까지 딱 한 번"이라며 "추 장관님은 공식적으로든, 비공식적으로든 수사에 관련된 지휘를 계속 내리고, 총장의 입장에서 볼 때는 독립성에 위배된다고 생각해서 거절할 수밖에 없다"고 설명했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr