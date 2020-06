[아시아경제 김효진 기자] 카카오뱅크는 지난 1년 동안 대출 고객 약 8만2000명이 금리인하요구권을 활용해 총 30억원의 이자를 감면받은 것으로 집계됐다고 24일 밝혔다.

카카오뱅크는 "대출 고객이라면 기간ㆍ횟수 제한 없이 누구든, 언제든 모바일 애플리케이션(앱)에서 편리하게 금리인하요구권을 신청할 수 있다"고 설명했다.

금리인하요구권은 부채감소ㆍ소득증가 등의 이유로 신용등급이 상승한 고객이 기존 대출의 금리 할인을 은행에 신청할 수 있는 제도로 지난해 6월 법제화됐다.

카카오뱅크 관계자는 "카카오뱅크는 출범 때부터 앱을 통해 쉽고 간편하게 금리인하요구권을 행사할 수 있도록 했다"면서 "이를 통해 보다 많은 혜택을 고객들께 드리기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr