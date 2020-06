[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 강진군은 후텁지근한 날씨가 이어진 지난 20일 저녁 다산 정약용의 강진 최초 유배지인 전남 강진읍 사의재 공연장에서 다산의 이야기를 신명 나게 풀어내 재현한 마당극 ‘땡큐 주모’ 야간공연이 펼쳐졌다고 21일 밝혔다.

조선시대 시대와 인물의 재현공연을 통해 관광객들에게 즐거움을 선사하는 조만간(조선을 만난 시간의 줄임말) 프로젝트는 관광콘텐츠 개발로 관광지를 명소로 만드는 사업이다.

또한, 여기에 출연하는 출연진은 공개오디션을 통해 선발된 강진군민들로 조만간 아카데미에서 연극과 안무를 배우는 것은 물론 강진의 문화해설과 관광 안내 교육도 이수해 강진군 홍보대사 역할까지 맡고 있다.

