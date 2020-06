"2022년까지 일상 속 '모든' 온·오프라인 상품DB 구축"

성윤모 산업부 장관, 비대면 유통 3대 정책 방향 제시

빅데이터 구축, 비대면 첨단 물류인프라 확충, 로봇·드론배송 상용화 실증

[아시아경제 문채석 기자]비대면 소비를 하는 소비자에게 식품별 영양·알러지 정보 등을 활용해 식단추천 서비스를 제공한다.

산업통상자원부는 2022년까지 이런 온·오프라인 상품 데이터베이스(DB)를 현 64만개에서 400만개로 늘릴 계획이다. 비대면 소비 확대로 상품에 대한 정확한 정보를 소비자에 제공해야 할 필요성이 커졌기 때문이다.

성윤모 산업부 장관은 10일 SSG 닷컴의 매장형 물류센터(EO.S·Emart Online Store)를 방문해 이같이 밝혔다.

SSG 닷컴은 주문·상품분류·포장·출고 등 전 주기를 빅데이터로 통합관리하는 '풀필먼트 시스템'에 관해 성 장관에 설명했다. 이마트 온라인 스토어는 국내 최초로 온·오프라인 통합 매장 무인 픽업서비스를 소비자에 제공 중이다. 고객이 온라인으로 상품을 주문하면 매장에서 장보기를 대행한 뒤 크레인 로봇이 매장 안의 지정된 장소로 주문상품을 전달해주는 서비스다.

이에 성 장관은 ▲유통 빅데이터 기반 구축 ▲비대면 소비 대응 첨단 물류인프라인 풀필먼트 확충 ▲로봇·드론 활용 혁신 서비스 상용화 실증 등의 비대면 유통 3대 정책 방향을 제시했다.

유통 빅데이터 기반을 닦기 위해 2022년까지 400만개의 온·오프라인 상품 DB를 확충할 계획이다. DB를 통해 바코드 부착상품 중심으로 유통 상품 정보를 구축한다. 이를 통해 소비자가 원하는 상품을 제안하거나 쉽게 찾도록 돕는다. 재고관리·적시배송을 위해 꼭 필요한 서비스다. 산업부는 대한상공회의소, 유통사, 제조사, IT 서비스 개발사 등과 함께 1년여 만에 6배 이상 늘리려 한다.

산업부 관계자는 "'안 보고 하는 거래'가 활성화될수록 상품에 대한 정확한 정보가 필요한데, 이를 위해 업계가 공동으로 사용할 수 있는 DB를 구축할 필요가 있다"며 "현재 한국의 오프라인 매장에서 거래되는 상품은 50만~70만개 수준인데, 400만개의 DB를 구축하면 사실상 한국의 소비자가 일상에서 소비하는 '모든' 온·오프라인 상품 DB를 만들 수 있을 것"이라고 설명했다.

풀필먼트 확충에도 심혈을 기울인다. 산업단지 '네거티브 입주규제' 방식 등을 통해 적극 지원한다. 지난달 12일 시행령이 개정되면서 산업시설구역 면적의 30%까지 입주업종 제한을 두지 않게 됐다. 덕분에 산단에 온라인전용 물류센터가 입주할 길이 열렸다.

인공지능(AI), 빅데이터 등 첨단 기술이 입력되면 로봇 등 첨단 장비 서비스와 공급망 등을 갖춘 첨단 풀필먼트 센터가 이를 받는다. 풍부한 DB를 활용해 수요예측을 한 뒤 맞춤형 서비스를 고객에 제공한다. 당일·적정 배송은 기본이다.

드론·로봇 활용 혁신서비스를 개발해 배송의 질을 높인다. 드론활용 배송은 성공률 98%를 목표로 오는 2023년까지 도서·산간 서비스 상용화를 실증한다. 실내 배송로봇 기술을 2022년까지 개발할 계획이다. 외식업장 서빙로봇 실증도 올해부터 시행 중이다.

산업부 관계자는 "정부는 이런 정책 방향을 바탕으로 업계 의견을 추가로 들은 뒤 이른 시일 안에 범정부 차원에서 비대면 경제 종합 대책을 마련할 예정"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr