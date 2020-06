[아시아경제 민준영 인턴기자] 모델 임보라가 공개 열애 중이던 래퍼 스윙스와 결별설이 불거진 가운데 자신의 SNS에 근황을 공개했다.

그는 8일 자신의 인스타그램을 통해 "아구(아이고) 이뻐"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

사진 속 임보라는 시선을 아래로 향한 채 자신의 강아지를 두 손으로 어루만지고 있다.

지난 2017년부터 열애 중이던 두 사람은 최근 인스타그램을 통해 공개했던 데이트 사진을 모두 삭제했다.

특히 두 사람의 SNS에서는 함께 참가했던 쿠킹 클래스 유튜브 영상도 지워진 상태다.

두 사람의 결별설이 확산하고 있는 가운데 스윙스와 임보라 소속사는 별다른 입장을 밝히지 않고 있다.

