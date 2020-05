엔지켐생명과학, 충청북도·충북대병원과 코로나19 대응약물 개발 업무협약

엔지켐생명과학은 지난 12일 한국 식약처로부터 '국내 최초로 first class 단일물질 코로나 19 치료제 임상 2상IND 허가'를 받았다. 충북대병원 EC-18 임상은 메르스(MERS, 중동호흡증후군) 대응 유공자로 대통령 표창을 받았던 정혜원 교수가 임상책임자(PI)를 맡아 진행하고 있다.

