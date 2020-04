직장인 10명 중 6명은 "직장 내 세대차이 느낀다"

◆업무지시 “알아서 해봐” vs “일의 이유와 방식부터 알아야”= 실태조사에서 업무지시의 합리성과 명확성에 대해 모든 세대에서 긍정적 평가가 적었다. ‘업무관행이 합리적인지’와 ‘리더의 지시가 명확한지’에 50대가 상대적으로 긍정응답 비율이 높았지만 20대는 물론 30대?40대에서도 긍정적 응답이 절반을 넘지 못했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.