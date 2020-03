WHO "韓 코로나19 연구로 전세계 대응 마련"(종합)

한편 국립보건연구원은 코로나19 사태에 능동적으로 대응하기 위해 환자의 임상역학적 및 면역학적 연구에 대한 긴급 연구 과제를 진행하고 있다. 김성순 국립보건연구원 감염병연구센터장은 "국내 코로나19 임상 연구를 통해 방역정책의 근거 자료를 확보하고 WHO 연계를 통한 국제협력을 강화할 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이번 회의는 국립보건연구원과 국내 의료진이 주관하는 코로나19 임상역학 연구에 WHO가 참여 의사를 밝힘에 따라 추진된 것이다. 회의에서는 국내 코로나19 임상·면역 양상 연구과제 소개, 임상연구를 위한 연구조사서 양식·자료수집 방법, 자료 분석·활용 계획과 WHO 역할 등을 논의할 예정이다.

질병관리본부 산하 국립보건연구원은 이날 오후 서울 중국 국립중앙의료원에서 코로나19 임상 코호트 연구를 위한 실무회의가 열린다고 밝혔다. 회의에는 국내 전문가, 연구 참여자, WHO 임상팀과 코로나19 자문위원 등이 참석한다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장. 출처=연합뉴스