두산인프라코어 미니굴착기, 2020 레드닷 디자인 어워드 본상 수상

두산인프라코어는 1.7톤급 미니 굴착기 모델 ‘DX17z-5’가 ‘2020 레드닷 디자인 어워드’ 제품디자인 부문 본상을 수상했다고 18일 밝혔다. 레드닷 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인 센터에서 주관하는 대회로 독일 iF 디자인 어워드, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.