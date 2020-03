무디스, 코로나19 확산으로 코레일·도공 신용도에 부정적 여파 예상

무디스는 코레일의 경우 코로나19 확산 이전 신용지표가 이미 부진했던 영향으로 코로나19 확산에 따른 여파가 상대적으로 클 것으로 예상했다. 기본 시나리오와 부정적 시나리오 모두에서 코레일의 조정차입금 대비 운영자금(FFO·Funds From Operations) 이자보상배율은 1.0배 미만으로 예상됐다. 이는 코레일의 'b1' 독자신용도(BCA) 대비 취약한 수준이다.

