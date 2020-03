일렉트로마트, 카메라 렌탈 서비스 선보인다

2019년 애플 A/S 서비스센터가 오픈한 일렉트로마트 3개 점포는 평균 14.4%의 매출신장률을 기록했다. 일렉트로마트 스타필드고양점이 15.2%로 가장 높은 신장률을 보였고 스타필드하남점, 영등포점 역시 매출이 각각 13.8%, 14.2%씩 늘었다.

애플 A/S 서비스센터는 입점 점포 매출 증대에도 효자 노릇을 하고 있는 것으로 분석된다.

일렉트로마트의 애플 관련 매출은 2018년 60.5% 신장한 데 이어 2019년에도 77.5% 증가했다. 이에 따라 양질의 A/S 서비스에 대한 수요도 높아졌고, 이러한 점을 감안해 일렉트로마트는 공식 애플 A/S 서비스센터를 오픈하게 됐다.

일렉트로마트는 현재 죽전점, 영등포점, 스타필드고양점을 포함 전국 5개 점포에서 애플 A/S 서비스센터도 운영 중이다. 아울러 오는 3월 23일 은평점, 4월 27일 월배점 등을 순차적으로 오픈해 연내 총 센터 수를 10여 개까지 확대한다는 방침이다.

한편, 이마트는 카메라 대여 외에도 오프라인의 차별화 경쟁력을 높일 수 있는 애플 A/S 서비스 센터도 강화해 나간다는 계획이다.