WHO, "중국내 코로나19 신규 확진 감소 추세"

마이클 라이언 WHO 긴급대응팀장은 현재 코로나19 사태를 '세계적 대유행'(pandemic)으로 볼 수 있느냐는 질문에 "진짜 문제는 중국 밖에서 지역사회 전염을 보는지 여부인데, 현재 상황에서는 그것을 보고 있지 않다"고 답했다. 그는 그러면서 "(대유행이라는 단어는) 매우 조심스럽게 사용해야 한다"고 부연했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 17일(현지시간) 브리핑에서 "중국이 오늘 코로나19 확진자 4만4000명에 대한 상세한 데이터를 담은 논문을 발표했다"면서 이같이 언급했다.